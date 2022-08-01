россия создает условия для наступления на Харьков, но вряд ли его захватит - институт изучения войны

Российские войска возобновили локальные наземные атаки северо-западнее и юго-западнее Изюма. Возможно, российская армия создает условия для наступательных операций дальше на запад в Харьковской области или в направлении Харькова.

Об этом сказано в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска уже предприняли неудачные штурмы и попытки разведки Чеполь, Щуровка и Гусаровка (к северо-западу от Изюма) и возобновили наступление на Дмитровку и Бражиковку (юго-западнее Изюма) в последние дни. Аналичитики отмечают, что российские войска в течение месяцев удерживали позиции вокруг Балаклеи и Большой Камышевахи и могут использовать эти два района как плацдармы для наступательной операции.

«Армия рф может использовать свои позиции вокруг Балаклеи, чтобы восстановить штурм Харькова с юго-востока», - предположили аналитики ISW.

В то же время, они отметили, что российские войска вряд ли захватят Харьковскую область или Харьков, учитывая темпы продвижения россии на Донбассе и проблемы с формированием сил и логистикой.

Напомним, что вместе с этим россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.