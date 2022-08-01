Николаевские морпехи на Херсонском направлении взяли в плен майора, прапорщика и девять «днровцев»

За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

«В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой днр. Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы», – говорится в сообщении.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», взятый в плен майор приехал из Абхазии. Прапорщик – из рф. Поймали оккупантов бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые обустроили засаду для вражеской группы.

В Командовании морской пехоты также добавили, что подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена одна вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.