СБУ разоблачила еще 6 коллаборантов - «чиновников», которые помогали врагу на оккупированных территориях Украины

Службы безопасности Украины установила личности и собрала доказательства преступной деятельности еще 6 коллаборантов, среди них чиновники, экс-депутат партии ОПЗЖ и бывший военнослужащий ТРО.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

Речь идет о двух «топ-чиновниках» фейковых властей Мариуполя, трех «должностных» из так называемой «лнр» и бывшем руководителе объектов критической инфраструктуры Херсона, который сегодня ведет активную агитацию в пользу захватчиков.

Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают России в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях.

«Так, коллаборант из Херсона до начала военной агрессии рф занимал руководящие должности на объектах авиационной отрасли. После 24 февраля его мобилизовали в терроборону Херсона. Но уже в марте он перешел на сторону врага и начал выступать с заявлениями о присоединении Херсонщины к россии в пророссийских медиа», - добавили в СБУ.

Кроме того, злоумышленник неоднократно, обращаясь к украинским военнослужащим, призывал их сложить оружие и поддержать с рф.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Еще одна коллаборантка добровольно согласилась возглавить так называемую общественную приемную движения «донецкая республика» в Мариуполе. Теперь в ее «должностные обязанности» входит, среди прочего, организация и проведение незаконных выборов и референдума в украинском городе-герое.

Изменил присяге и депутат Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. За это оккупанты «доверили» ему должность «замглавы администрации города Мариуполя» в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подозрение от СБУ получил и фейковый прокурор из Новоайдара в Луганской области.

«Он принял от врага предложение занять должность «исполняющего обязанности прокурора Новоайдарского района лнр». За лояльность к оккупационным властям злоумышленник лишился статуса и.о. Поэтому в новом статусе выносит обвинительные приговоры украинским патриотам. Он активно помогает оккупантам преследовать проукраинских земляков и подавлять их сопротивление оккупационному режиму», - добавили в сообщении.

Будут отвечать по закону и две «чиновники» оккупационных властей в Луганской области. Одна из них пошла на соглашение с врагом и возглавила так называемое «территориальное отделение Государственного учреждения – Республиканский центр занятости лнр в Беловодском районе». Другая согласилась исполнять обязанности «главного врача Сватовской межрайонной санитарно-эпидемиологической станции ЛНР».

По всем этим «чиновникам» СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как СБУ задержала экс-налоговика, продававшего украинские паспорта вражеским агентам и диверсантам.