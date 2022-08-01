В Запорожской области оккупанты активизировали набор предателей для пиара «референдума», но не могут привлечь необходимое количество коллаборантов

Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку на так называемых спонтанных акциях в поддержку проведения «референдума».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать подходящую картинку в телевизоре для граждан России. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов по проведению пиар-акций.

Рабочий штаб данных представителей открыт в захваченном помещении магазина «Фокстрот». Кроме этого, в Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями (коллаборантами).

«Впрочем, желающих немного, даже несмотря на серьезные «материальные стимулы». С целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить «активистов» с территории оккупированного Крыма», – отметили в ГУР МО.

Продолжается завоз так называемых «гуманитарных грузов» с территории рф. Условиями получения «гуманитарки» или ее денежной компенсации является участие в так называемых «акциях поддержки» оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных. Для координации действий создано общественное движение «Мы вместе с россией». Его задача – организация проплаченных «массовых акций в поддержку референдума».

Курировать вопросами распределения «гуманитарки» и проведения акций назначаются местные жители с пророссийскими взглядами и представители партии «Единая Россия».

Напомним, СБУ опубликовала перехваченные российские документы о подготовке проведения «референдума» на временно оккупированной территории Херсонщины. Основную роль в организации и проведении псевдо-референдума захватчики планируют отдать прокремлевской организации «волонтеры zа россию».