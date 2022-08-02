«Им пофиг, у них никакого сострадания»: Харлан о российских спортсменах, не осудивших войну

Олимпийская чемпионка по фехтованию, николаевская спортсменка Ольга Харлан рассказала, поддержали ли ее российские спортсмены после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает «Трибуна».

Харлан задали вопрос, были ли смс или звонки от российских коллег.

– Ноль. В первый день мне написал один человек. Второй человек, понимающий ситуацию и пытавшийся быть против всего. Из российской сборной никто, у некоторых есть мой личный номер. Сейчас это не имеет смысла, раньше надо было. Я ничего не жду, поздно. Думаете, их это колышет? Они вообще думают об этом? Я думаю, что нет. Я думаю, что это защитная реакция – лучше не знать, никак не реагировать. Не видели – значит, не было, - считает фехтовальщица.

Она напомнила, что во время российского удара по Николаевской ОГА погиб отец другой николаевской олимпийской чемпионки по фехтованию Елены Хомровой – Николай.