В Украину прибыли еще четыре HIMARS

Еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину из США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Четыре дополнительных HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США, главе Пентагона Ллойду Остину и американским гражданам за укрепление украинской армии», - написал он в Твиттере.

Резников отметил, что украинские военные доказали на поле боя, что они умело используют системы HIMARS.

«Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этим летом на передовой», - добавил министр.

Напомним, что как сообщали аналитики ISW, в странские удары по HIMARS могли остановить российский артиллерийский огонь.