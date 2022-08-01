В Николаеве после ракетной атаки БСМП временно не будет принимать пациентов

В Николаеве некоторое время Больница скорой медицинской помощи не сможет принимать пациентов.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, на территории БСМП нужно разобрать завалы разрушенного травмпункта и убрать из уцелевшей части опасные конструкции, демонтировать рамы поврежденных окон и вывезти весь мусор.

«В больнице разрушена часть основного корпуса. Там тоже необходимо все привести в порядок. В уцелевших отделениях уберем все обломки, забьем окна и проверим оборудование. Сделаем все возможное, чтобы как можно скорее больница возобновила свою работу и продолжила спасать жизнь николаевцев! – написал мэр.

В настоящее время пациенты смогут получить медицинскую помощь в других лечебных учреждениях города.

«Хочу еще раз подчеркнуть: это обычная больница, ежедневно принимавшая жителей города, в том числе и пострадавших от российских обстрелов. Поэтому сегодняшняя атака на это медицинское учреждение – ничто иное, как циничный терроризм российских войск. Сил и выдержки коллектива больницы! Я знаю, вас так просто не сломать! – добавил Сенкевич.

Атаку на больницу также прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сегодня россия в очередной раз обстреляла Николаев, разрушения испытала и городская больница скорой медицинской помощи, которую недавно посещал и общался с ее героическим коллективом. К счастью, никто из работников и пациентов не пострадал. Все медики заведения с первого дня войны на рабочих местах спасают жизнь людей и только изверги продолжают разрушать. Однако мы уверены в победе, наши ВСУ и медики крепко держат каждый свой фронт, нас не сломать. Все отстроим!» – написал в Facebook Ляшко.

Как сообщил министр, по всей Украине страна-террорист уже повредила 884 объекта заведений здравоохранения, 123 – разрушила полностью. 87 «скорых» оккупанты расстреляли, еще 241 авто захватили.

К сожалению, 18 гражданских медицинских работников погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, 56 получили сложные ранения.