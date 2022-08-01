В Николаевской области погиб командир батальона 36-й бригады морской пехоты Евгений Черноконь

Евгений Черноконь В районе выполнения задач по назначению трагически погиб командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского майор Евгений Черноконь.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

С начала войны в 2014 году Евгений еще курсантом военного вуза мужественно защищал родную землю от российских захватчиков в АТО. После выпуска он проходил службу в танковом батальоне бригады. Будучи командиром танковой роты, выполнял боевые задания в АТО/ООС на Мариупольском направлении.

С начала полномасштабного вторжения оккупантов майор Черноконь возглавил батальонно-тактическую группу бригады, успешно выполнявшую задачи по обороне Николаева и впоследствии уничтожение оккупантов на Херсонщине. Черноконю было 28 лет. В апреле 2022 года он был награжден медалью «За военную службу Украине».