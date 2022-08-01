Президент Болгарии назначил временного премьера, который будет более мягким к россии

Президент Болгарии Румен Радев назначил на 2 октября проведение внеочередных парламентских выборов, которые станут уже четвертыми в стране менее чем за два года.

Об этом сообщает Reuters, передает «Укринформ».

Назначение внеочередных выборов явилось следствием развала правительственной коалиции во главе с премьер-министром Кириллом Петковым в июне.

Болгарский президент также назначил временное правительство, которое возглавит бывший министр труда Галаб Донев. Ожидается, что временное правительство, которое приступит к выполнению своих обязанностей 2 августа, займет более мягкую позицию в отношениях с россией по сравнению с правительством Кирилла Петкова, что может включать налаживание отношений в энергетическом секторе и дипломатической сфере.