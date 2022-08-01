Николаевские десантники уничтожают вражескую бронетехнику с помощью трофейной «Ноны»

Николаевские десантники уничтожают кафиров из трофейной самоходной артиллерийской пушки.

Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Воины артиллерийского подразделения уничтожают врага с помощью самоходной артиллерийской пушки 2С9 «Нона» – добытой в боях в качестве трофейной техники. В течение длительного времени артиллерийская система верно служит Вооруженным силам Украины.