Николаевские десантники уничтожают вражескую бронетехнику с помощью трофейной «Ноны»

Николаевские десантники уничтожают кафиров из трофейной самоходной артиллерийской пушки.
Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Воины артиллерийского подразделения уничтожают врага с помощью самоходной артиллерийской пушки 2С9 «Нона» – добытой в боях в качестве трофейной техники. В течение длительного времени артиллерийская система верно служит Вооруженным силам Украины.
«В целом артиллеристы-десантники отмечают, что из данной боевой машины были уничтожены: один танк, одна БМП, три ББМ «Тигр», автомобильная техника и живая сила противника», - говорится в сообщении.