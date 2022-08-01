«Укрпочта» прекратила работу своих отделений на оккупированных территориях

С 1 августа "Укрпочта" работает только на территории, подконтрольной Украине.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

«До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности, в Запорожской области, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты».

«Но делать это больше нет возможности. В то же время значительная угроза жизни работников и угроза ограбления со стороны бойцов российской армии. Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для референдумов в обмен на пенсии в деревянной валюте, привычным для них шантажом. По-другому они не умеют», – сообщил Смелянский.

Он признал, что некоторые сотрудники стали коллаборантами, но добросовестные рабочие до конца честно выполняли свою работу.