Офис Генпрокурора расследует гибель Вадатурского и считает, что россияне могли целенаправленно убить бизнесмена

Офис Генпрокурора не исключает, что гибель бизнесмена Алексея Вадатурского в Николаеве от российской ракеты могла быть целенаправленным убийством – такова одна из версий следствия.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, пишет «Экономическая правда».

Он подчеркнул, что расследование по делу было безотлагательно начато.

- Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей, – рассказал Костин.

Генпрокурор заверил, что как только появится больше информации, Офис Генерального прокурора «очень быстро эту информацию обнародует с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию».

Напомним, что в Офисе Президента полагают, что гибель Вадатурского была не случайностью, а умышленным убийством.