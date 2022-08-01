Причиной взрыва в Еленовке было российское термобарическое оружие, - генпрокурор Костин

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет НВ.

Костин заявил, что ему сообщают о ходе расследования массового убийства азовцев каждые три часа. Он добавил, что с прокуратурой сотрудничают международные эксперты.

– Хочу уже сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что средством этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов, - подчеркнул он.

Костин опроверг заявления прокремлевских СМИ о том, что по колонии якобы был нанесен ракетный удар.