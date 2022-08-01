Зеленский поблагодарил артиллеристов и разведчиков, которые уничтожают российский боезапас и логистику

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые уничтожают российскую логистику на оккупированных территориях.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, Харьковщине, продолжается борьба за юг нашего государства... Украинская артиллерия и разведка уже сделали многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, и это чувствуется. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле.

- Также хочу поблагодарить сейчас партнеров – всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы. Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в эти недели, - сказал Зеленский.

Напомним, что благодаря дальнобойной артиллерии и «хаймарсам» ВСУ нанесли удары по вражеским складам боезапаса в Донбассе, Харьковской и Херсонской областях.