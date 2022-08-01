ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США предоставят Украине снаряды к HIMARS и артиллерии

Уже 159-й день с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут ожесточенные бои вдоль всей линии фронта, протяженность которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 1 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 августа.

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00:29 Белый дом 1 августа объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 550 миллионов долларов. В нем будут боеприпасы к HIMARS и 155-мм артиллерии.

Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет Громадське.

Как отметил журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш, в новом пакете будет 75 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии.

00:19 Полк Азов уничтожил две российские БМП на Запорожском направлении.