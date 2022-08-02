Госсекретарь США заявил, что российские военные превратили Запорожскую АЭС в «ядерный щит» и прикрываются им, обстреливая ВСУ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в «ядерный щит».

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что ранее россия прикрывалась «живым щитом» из мирных жителей и назвал действия россии в отношении крупнейшей украинской атомной электростанции «вершиной безответственности».

Блинкен обвинил кремль в том, что тот теперь использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит»

- Оттуда оккупанты атакуют украинские силы, ведь понимают, что не получат ответного удара. Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, иначе произойдет ужасная авария на АЭС, - заявил Госсекретарь.

Вполне ожидаемо в россии все обвинения пытаются опровергнуть. Представители страны-агрессора на переговорах по нераспространению ядерного оружия заявили, что их действия на Запорожской АЭС якобы «отнюдь не взрывают ядерную безопасность Украины и не препятствуют нормальной работе атомной электростанции».