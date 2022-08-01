«Однаково жестокие»: Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве в 1944 году

Президент Польши Анджей Дуда сравнил судьбу уничтоженного россиянами Мариуполя и разрушенной немцами Варшавы.

Такое мнение Дуда выразил во время открытия в польской столице выставки «Варшава – Мариуполь. Города руин, города борьбы, города надежды», пишет «Польское Радио».

- То, что произошло здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – однаково жестокие, — подчеркнул лидер Польши.

Дуда отметил сходство фотографий Варшавы во время восстания в августе 1944-го и Мариуполя, который уничтожили российские оккупанты весной 2022-го.