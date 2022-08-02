В Бельгии арестовали российские активы на 50,5 миллиарда евро

Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, которые попали под финансовые санкции после вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на издание De Morgen.

Сумма в 50,5 миллиарда евро включает в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, которые находятся в Бельгии и принадлежат 1229 людям и 110 другим организациям. Это российские политики, олигархи, банки и компании, которые были подвергнуты финансовым санкциям. Некоторые из них были введены после оккупации рф Крымского полуострова в 2014 году, но большинство было введено после вторжения в Украину в феврале.

Фрэнсис Адинс, представитель FPS Finance, не стал уточнять, у каких лиц или компаний, находящихся под санкциями, заморожены самые большие суммы.

«Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последней волне санкций мы нашли имена, активы которых были заморожены», - сказал он.

Последние пакеты санкций добавили в список несколько банков, таких как «Сбербанк», крупнейший российский банк, и «Банк ВТБ», один из крупнейших банков в россии, крупнейшим акционером которого является государство.

Напомним, как Европол начал операцию по поиску и аресту подсанкционных российских активов.