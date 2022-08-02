В рф заявили о готовности отдать тела убитых в Еленовке военнопленных, но только после «расследования», – омбудсмен

Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончания «расследования».

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев, но после окончания расследования, - рассказал он.

По словам уполномоченного, Украина пока не получила ответа на вопрос о том, сколько именно времени понадобится оккупантам для этого «расследования».

Он также сообщил, что заявил российской стороне о готовности приехать в Еленовку и встретиться там с уполномоченной по правам человека в рф Татьяной Москальковой «для прозрачности». В рф ответили, что получили запрос и рассматривают его. Тем не менее, Лубинец не рассчитывает, что это произойдет в ближайшие дни, так как, по его словам, несмотря на заявления рф о якобы предоставленном доступе Красному Кресту и миссии ООН к месту гибели украинских военнопленных, их туда так и не допустили.

Аналогичная ситуация с запросом Лубинца на посещение раненых военнопленных – в рф «рассматривают запрос».

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.