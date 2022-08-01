Человечество отделяет только одно недоразумение от ядерного уничтожения, – Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в одном шаге от разрушительной ядерной войны и в опасности, невиданной со времен холодной войны.

Об этом сообщает BBC.

– До сих пор нам невероятно везло, – сказал Гутерреш на открытии конференции стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он добавил, что на фоне роста глобальной напряженности "всего одно недоразумение, один просчет отделяет человечество от ядерного уничтожения".

Соглашение 1968 года было заключено после кубинского ракетного кризиса, который считается периодом, когда мир ближе всего «подошел» к ядерной войне. Договор был разработан, чтобы остановить распространение ядерного оружия среди большинства стран и преследовал цель полного ядерного разоружения.

Почти каждая страна на Земле подписала ДНЯО, включая пять крупнейших ядерных государств. Но среди горстки государств, которые никогда не подпишут соглашение, четыре, о которых известно, что они имеют или предполагается, что они имеют ядерное оружие: Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан.

Гутерреш сказал, что «талан», которым до сих пор пользовался мир в предотвращении ядерной катастрофы, может не хватить на долго, и призвал мир восстановить усилия по ликвидации всего такого оружия.

– Успех – это не стратегия. И не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт, – сказал он.

Генсек ООН предупредил, что эта международная напряженность «достигает новых высот», вспомнив вторжение в Украину, напряжение на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

Россию обвиняли в эскалации, когда через несколько дней после вторжения в Украину в феврале президент рф владимир путин привел в состояние повышенной боевой готовности российские ядерные силы. Он также пригрозил любому, кто станет на пути россии, последствиями, «которых вы никогда не видели в своей истории». Ядерная стратегия рф предполагает применение ядерного оружия, если существование государства окажется под угрозой.

В понедельник, 1 августа, рутин на той же конференции заявил, что «в ядерной войне не может быть победителей, и ее никогда нельзя развязывать». Но россия все равно подверглась критике во время мероприятия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил то, что он назвал «бряцанием оружием со стороны россии», и отметил, что Украина передала свое ядерное оружие советских времен в 1994 году, получив заверения в своей будущей безопасности от рф и других.

– Какой сигнал посылает любой стране мира, которая может подумать, что ей необходимо иметь ядерное оружие – для защиты, защиты, сдерживания агрессии против ее суверенитета и независимости? Худший сигнал, – отметил он.

По состоянию на сегодняшний день считается, что в арсеналах девяти ядерных государств остается на вооружении около 13 тысяч ядерных боезарядов. Это гораздо меньшая цифра, чем предполагаемые 60 тысяч единиц, хранившиеся на пике середины 1980-х годов.

Напомним, как Госсекретарь США заявил, что российские военные превратили Запорожскую АЭС в "ядерный щит" и прикрываются им, обстреливая ВСУ.