Родственники «азовцев» будут требовать отставки главы комитета «Красного креста»: «Мы очень возмущены»

Родственники украинских военнопленных будут требовать отставки главы Международного комитета Красного Креста.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила член Ассоциации семей защитников «Азовстали», сестра начальника штаба полка «Азов» Сандра Кротевич.

Она отметила, что в организации до сих пор не сообщили количество погибших в Еленовке, тех, кто зараз в больницах на оккупированных территориях.

- Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах, на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам так же неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены, - пояснила Кротевич.

Она добавила, что МККК не может финансироваться странами мира, поскольку не выполняет своих обязательств.

-Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится,, - сказала она.

Также Коротевич обвинила в бездействии и ООН.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомститьроссийским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.