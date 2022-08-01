Вадатурский знал, что является приоритетной целью для оккупантов, – Le Monde

Владелец и гендиректор аграрного концерна «Нибулон» Алексей Вадатурский знал, что является приоритетом для оккупантов.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате ночных обстрелов Николаева 31 июля.

Журналисты брали интервью у Вадатурского 16 июля и бизнесмен владел данными об охоте на него.

– За день до нашей встречи он едва избежал ракетного удара по Николаевскому университету, проезжая в Бессарабию. Заметно ошеломленный, он, однако, готовился возвращаться в Николаев. Он просил нас не упоминать его визит. Он знал, что является приоритетной целью, – рассказал журналист Le Monde.

Владея аграрным гигантом, Вадатурский участвовал в разработке способов безопасного вывоза украинского зерна, которое оккупанты уже не раз пытались сорвать. В августе он планировал поездку в Турцию, чтобы обсудить экспорт зерна из черноморских портов в условиях военной агрессии россии.

Напомним, что в Офисе Президента Украины считают, что российские оккупанты специально выстрелили ракетой по дому николаевского бизнесмена Алексея Вадатурского.

Офис Генпрокурора расследует гибель Вадатурского и также считает, что россияне могли целенаправленно убить бизнесмена.