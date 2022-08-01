Командование ДШВ показало видео, как снайперы николаевской бригады ДШВ ликвидируют оккупантов

Командование ДШВ опубликовало видео, как снайперы николаевской 79-й бригады занимаются ликвидацией российских оккупантов.

Видео опубликовано в Facebook.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают давать отпор российским оккупантам в определенных районах Донецкой области. Вместе с другими подразделениями активное участие в уничтожении живой силы противника принимают и снайперы воинской части», - сообщают в Командовании.

Снайперы бригады рассказали о реальных ситуациях, в которых они оказывались. Также на видео имеется несколько фрагментов ликвидации российских оккупантов.