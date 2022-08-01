Расстреляли из РПГ автомобиль с гражданскими, убийства, мародерство: За сутки полиция открыла 24 производства за военные преступления оккупантов на Херсонщине

В Херсонской области продолжают фиксировать военные преступления оккупантов. Только за сутки полиция открыла 24 уголовных производства по фактам военных преступлений российских военных на оккупированных территориях этого региона.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области.

1 августа на территории Великоалександровской громады Бериславского района военнослужащие рф нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по гражданскому автомобилю, в котором находилось восемь мирных жителей. Люди пытались эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. В результате обстрела водитель и двое пассажиров погибли, пятеро пассажиров тяжело травмированы.

В пгт Великая Александровка во время ракетного обстрела армией рф погибли двое местных жителей. Мужчины не успели скрыться в укрытии, их убило обломками снарядов.

Враг обстрелял пгт Нововоронцовка, села Осокоровка, Новоалександровка, Трудолюбовка, Токарево, Белогорка и Андреевка, есть убитые и раненые, повреждены и разрушены дома местных жителей. В результате обстрелов произошло возгорание соснового леса возле села Раденск.

В городе Олешки разоблачены три колоборанта, которые начали сотрудничать с оккупационными властями и получили определенные должности.

На объездной дороге вблизи города Берислав произошло ДТП с участием грузового военного автомобиля оккупационных войск рф «Урал» с системой залпового огня «Град» и автомобиля «Фольксваген». В результате аварии травмированы восемь пассажиров «Фольксвагена».

В селе Поды военнослужащие обокрали дом местного жителя, забрав стиральную машину, микроволновку, детский велосипед и детскую одежду.