Среди российских оккупантов участились конфликты на этнической почве

После укрепления позиций ВСУ в армии рф участились конфликты на этнической почве.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады россии открыл огонь по командиру разведывательного батальона.

«Потерпевший» в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для «показательного обуздания» непокорных.