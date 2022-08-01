Среди российских оккупантов участились конфликты на этнической почве

После укрепления позиций ВСУ в армии рф участились конфликты на этнической почве.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.
Оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-й бригады россии открыл огонь по командиру разведывательного батальона.
«Потерпевший» в ответ отправил БТР с личным составом в расположение 55-й бригады для «показательного обуздания» непокорных.
- Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: «Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…, – рассказывает очевидец.