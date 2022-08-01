На Николаевщине пока не будут проводить обязательную эвакуацию: «ВСУ сейчас продвигаются, поэтому речь не идет»

Обязательную эвакуацию жителей Николаевской области в областной военной администрации проводить не собираются.

Об этом рассказал Виталий Ким в ходе брифинга «Медиацентра».

Глава ОВА отметил, что украинские воины продвигаются по южному направлению, поэтому эвакуацию проводить нет смысла.

«Количество погибших людей достаточно умеренное, по сравнению с другими областями. Пока мы не планируем принудительную эвакуацию. ВСУ сейчас продвигаются, поэтому речь не идет. Из Николаева открытыми остаются три направления из четырех», — сказал Виталий Ким.

Напомним, во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация людей, проживающих на свободной части Донецкой области.