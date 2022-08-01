ВСУ ударили ракетой по отелю в одном из оккупированных городов Луганщины, где размещались оккупанты – пропаганда рф пытается это скрыть

В Хрустальном оккупанты пытаются скрыть потери после ракетного удара ВСУ по одному из отелей, где размещались рашисты.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что в городе Хрустальный, на временно оккупированной территории Луганской области, в гостинице «Красный Луч» было размещено подразделение оккупационных войск. Но после нанесения огневого поражения по месту дислокации враг не стал обнародовать информацию о потерях. Вместо этого пропаганда вместе с оккупантами провела комплекс мероприятий, направленных на сокрытие факта гибели и ранения своих военнослужащих.

Большинство раненых были немедленно отправлены в военный госпиталь в ростов-на-дону на гражданских автомобилях.

После уничтожения всех следов результативного удара ВСУ, противник активно начал распространять дезинформацию в СМИ, сети Интернет и мессенджерах, якобы все оккупанты успели заранее уехать из гостиницы и никто из них не пострадал.

Напомним, военные контрразведчики Службы Безопасности Украины уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 захватчиков. А оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян.