В ОП объяснили, почему решение россии о признании «Азова» террористической организацией интересно только для внутренней пропаганды рф

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему решение рф о признании полка «Азов» террористической организацией, не имеет никакой силы.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Он отметил странность в том, что страна, которую признают спонсором терроризма, нарушившая все правила ведения войны, признает кого-то террористической организацией.

«Любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными. Решение Верховного суда России (даже звучит дико) вообще ни на что не влияет и является сугубо внутренним пропагандистским продуктом», - написал советник главы ОП.

Также он объяснил «светилам российского права» в рф, что «Азов» - это не добровольческий батальон, а уже давно подразделение спецназа.

«А светилам «российского права» раскрою тайну: ни одного добровольческого батальона «Азов» не существует в природе с 2014 года. «Азов» - это отдельный отряд специального назначения, входящий в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Часть наших Вооруженных Сил, совершенно четко выполнявшая приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии вполне законны. Спецотряд «Азов» действовал исключительно в рамках юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом», - написал Подоляк.

Он отметил, что решения российских судов не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле. В то же время россию необходимо признать страной-террористом.

«Подытожу. Первое: российская юрисдикция не распространяется на территорию Украины и действия украинских граждан по защите территориальной целостности государства. Второе: какие-либо решения российских судов относительно войны в Украине и на территории Украины не легитимны с точки зрения международного права. Третье: Украина строго соблюдает международные декларации и конвенции в отношении прав военнопленных и жестко требует от России также соблюдать юридические нормы и правила и не вбрасывать в публичное пространство явно неправовые решения. Четвертое: Россия в любом случае будет нести прямую юридическую ответственность за издевательство над военнопленными, в частности, через провокацию недействительными и фейковыми «судебными решениями». Даже если эти решения нужны РФ чисто для внутреннего пропагандистского использования…», - добавил советник.

Напомним,