Правительство планирует запустить программу ипотеки под 3% для военных

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал «Доступную ипотеку» для военных под 3 процента годовых. Программа заработает с 1 октября этого года и будет доступна четырем категориям украинцев: для военных, врачей, учителей и ученых.
Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства.
Программа «Доступная ипотека» заработает для четырех категорий граждан. В частности, для военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей и педагогических работников, а также для ученых, говорится в сообщении правительства.
Ставка по ипотеке составит 3%, ее срок – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости жилья. Со следующего года программу рассчитывают распространить на всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет составлять 7% годовых.
«Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики», — заявил Шмигаль.
Напомним, с 1 марта 2021 года в Украине действует государственная программа «Доступная ипотека 7%». Среди основных условий программы «Доступная ипотека 7%» – первый взнос в размере 15% и срок выплаты до 20 лет. Предмет ипотеки должен быть принят в эксплуатацию не позднее 2018 года, а его стоимость не превышает 2,5 млн. грн.
В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал программу кредитования «Украинская мечта». Она должна была предусматривать кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости в новом жилье, электромобиле и получении образования или смене профессии.