Правительство планирует запустить программу ипотеки под 3% для военных

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал «Доступную ипотеку» для военных под 3 процента годовых. Программа заработает с 1 октября этого года и будет доступна четырем категориям украинцев: для военных, врачей, учителей и ученых.

Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства.

Программа «Доступная ипотека» заработает для четырех категорий граждан. В частности, для военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны, медиков, учителей и педагогических работников, а также для ученых, говорится в сообщении правительства.

Ставка по ипотеке составит 3%, ее срок – до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос – 20% стоимости жилья. Со следующего года программу рассчитывают распространить на всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет составлять 7% годовых.

«Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики», — заявил Шмигаль.