Слово «HIMARS» стало для нашей страны почти синонимом слова «справедливость», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на большую роль, которую в войне против России играют системы «HIMARS».

Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.

«Слово «HIMARS» стало для нашей страны почти синонимом слова «справедливость», и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам», - сказал. Президент.

Зеленский сказал, что пока нет возможности сломать преимущество врага в артилеи.

«Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно в Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами... », – сказал Зеленский.

Он отметил вклад дипломатов в то, что Украина получает оружие.

«И каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов. Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще, случайно, сомневается в поставках», - сообщил Президент .

Главное из обращения Президента: