Правительство Испании отменило поставку в Украину танков Leopard: «Они в абсолютно плачевном состоянии»

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны не будет отправлять в Украину танки Leopard, хранящиеся на военной базе в Сарагосе, из-за их непригодного состояния.

Об этом сообщает El Mundo.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно [отправить на войну в Украину], потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии», — отметила Роблес.

Она добавила, что Испания провела экспертизы и установила, что эти танки невозможно использовать, потому что они представляют риск для людей.