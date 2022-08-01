ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Бойцы ВСУ на восточном направлении взяли в плен врага

Уже 161-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 августа, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 3 августа.

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01:10 Бойцы ВСУ на восточном направлении взяли в плен врага. Видео предварительного допроса и фрагмент пленения опубликовал тг-канал UKRAINIAN MILITANT.

00:20 В течение суток российские захватчики устроили обстрелы трех пограничных общин Сумской области, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня за день россияне совершили 6 обстрелов пограничных общин области. Всего зафиксировано 62 прилета», – написал он.

После 16:00 артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Эсманьской общины. Продолжился артобстрел и после 18:00. Хотинская община: минометный обстрел после 20 часов – 10 «прилетов».