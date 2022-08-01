Война на Николаевщине: Николаев снова под вражеским обстрелом

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 2 августа доступна по этой ссылке.

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05:19 В местах прилетов поднимались столбы дыма.

Запуск ракет видели на временно оккупированных территориях Херсонской области.

05:01 В Николаеве прогремели взрывы. Российская оккупационная армия снова обстреливает город.

В области также объявлена воздушная тревога. Соблюдайте правила безопасности.