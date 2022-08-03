В четырех областях россии формируют добробаты для войны в Украине, - ISW

Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в россии, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

Об этом сообщает ISW.

Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS «деморализуют российских военнослужащих».

ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленевки на оккупированном Донбассе.

Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в россию для полевых испытаний.

Напомним, в рф не получилось создать 16 добробатов, поэтому есть план по формированию «отдельного военного корпуса».