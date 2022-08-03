На Днепропетровщине задержали агента фсб, который собирал данные для ударов по аэродромам и железной дороге

В Днепропетровской области СБУ задержала агента фсб, который скрыто собирал разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории региона. Также его интересовала информация о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и терробороны.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения злоумышленник передавал представителю российских спецслужб по закрытым каналам связи. В своих «докладах» он подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты по фото- и видеофиксации.

Оккупанты использовали эту информацию для планирования совершения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов по критической инфраструктуре.

По данным следствия, предателем является работник одной из частных охранных фирм Днепра. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих радикальных прокремлевских взглядов, которые пытался навязать землякам. После начала полномасштабной агрессии рф он был завербован кадровым сотрудником фсб.

«Предложение» о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил через мессенджер собственного телефона.

Во время обысков у задержанного обнаружили средства связи с доказательствами.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению вражеского агента проводили контрразведчики и следователи СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, как контрразведка СБУ задержала местного жителя, который корректировал и наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева.