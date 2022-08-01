СБУ задержала помощника нардепа от ОПЗЖ, который надеялся стать главой оккупационной администрации в Черкасской области

Сотрудники СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа – при жизни» до запрета этой партии, и работал помощником действующего народного депутата. Мужчина не только оправдывал российскую агрессию против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

После полномасштабного вторжения рф он не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников.

С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу рф.

В частности, среди собственного окружения они утверждали, что война, развязанная рф в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт; отрицали нанесение авиаударов рф по мирным городам, в том числе и по Черкассам; отрицали совершение жестоких преступлений военными рф, распространяли фейки, причастные к ВСУ; возмущались обменом украинских военнопленных, в частности спецотряда «Азов».

Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии рф и освобождают оккупированные территории, то попытался бежать за границу. Приспешники планировали иммигрировать в США, но спецназовцы СБУ задержали депутата накануне выезда за границу в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В результате ряда обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, были изъяты: компьютерная техника; мобильные телефоны с поличным; билеты на международный рейс.

Следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по части 1, 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»).

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

В СБУ не сообщают имя фигуранта, но местные СМИ сообщают, что подозрение вручили Александру Замирайло. Он помощник нардепа от ОПЗЖ Василия Нимченко.

Александр Замирайло

Разоблачение злоумышленников проводили сотрудники СБУ в Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, как в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместитель главы райсовета Мезина, подозреваемая в сотрудничестве с оккупантами в Снигиревке.