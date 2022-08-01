За вчерашний день россия выпустила по Украине ракет на 100 миллионов долларов

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03.08.2022 15:32

россия в течение вчерашнего дня выпустила по Украине крылатых ракет на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету, вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы», - написал он.

Напомним, оккупант в телефоном разговоре рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из «Градов».

Фотофакт