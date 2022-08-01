За вчерашний день россия выпустила по Украине ракет на 100 миллионов долларов

россия в течение вчерашнего дня выпустила по Украине крылатых ракет на 100 миллионов долларов.
Об этом сообщает в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету, вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы», - написал он.
Напомним, оккупант в телефоном разговоре рассказывает отцу, что они используют фосфорные боеприпасы, запускаемые из «Градов».