Глава МАГАТЭ заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля»

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупредил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция в Украине «полностью вышла из-под контроля».

Об этом он заявил интервью Associated Press.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС, которую российские войска захватили в начале марта, с каждым днем ​​становится все более опасной.

- На станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. На карту поставлено чрезвычайно серьезные и опасные вещи, — отметил Гросси.

Также глава МАГАТЭ сослался на многочисленные нарушения безопасности на станции, добавив, что она находится «в месте, где идет активная война». Он подчеркнул, что физическая неприкосновенность станции не соблюдается.

По словам главы МАГАТЭ сейчас на станции сложилась «парадоксальная ситуация», когда сама АЭС контролируется россией, но ее украинский персонал продолжает управлять ядерными операциями, что приводит к «неизбежным моментам трений и предполагаемого насилия».

Также он добавил, что у МАГАТЭ есть некоторые контакты с персоналом, они «несовершенны» и «неоднородны».

Также Гросси отметил, что поставки оборудования и запасных частей на атомную станцию были прерваны, а МАГАТЭ нужно провести очень важные инспекции, чтобы гарантировать, что ядерный материал находится под защитой.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Напомним, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в «ядерный щит».