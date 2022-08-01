Зеленский призвал Китай осудить российскую агрессию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы такое влиятельное государство, как Китай, присоединилось к объединенной мировой позиции по войне россии против Украины.
Об этом Зеленский сказал в ходе общения со студентами и преподавателями ведущих университетов Австралии, передает Офис Президента.
– Сегодня Китай балансирует и придерживается нейтралитета. Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к россии. Я верю, что общество Китая, народ этого государства сделает разумный выбор. Все-таки для нас важно, чтобы Китай не помогал россии, – сказал Президент.
Зеленский подчеркнул, что как Президент каждый день делает все, чтобы россия не смогла нигде на планете найти союзников в этой несправедливой захватнической войне.
- К счастью, я это делаю не один, делаем мы все – многие лидеры в мире работают над тем, чтобы донести правду. И мы видим, что россия теряет союзников, - сказал Глава государства.