Нацкомиссия разрешила поставлять биометан в газотранспортную систему Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дала «зеленый» свет поставкам биометана в газотранспортную систему Украины.
Об этом сообщили в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
2 августа принято постановление Нацкомиссии, регулирующее вопрос поставки биометана в сети. Постановлением предусмотрено увеличение молярной части содержания кислорода в природном газе. Поэтому производители биометана смогут обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям по поставке биометана в сети. Также недавно, 22 июля, правительство утвердило Порядок функционирования реестра биометана.
«Таким образом, на государственном уровне аккумулированы усилия всех органов власти по внедрению рынка биометана в Украине. Развитие производства биометана – один из путей замещения использования газа и декарбонизации, по которому активно движется Украина совместно с ЕС в условиях глобального энергетического кризиса и энергетического террора России», - говорится в сообщении.