Нацкомиссия разрешила поставлять биометан в газотранспортную систему Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дала «зеленый» свет поставкам биометана в газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

2 августа принято постановление Нацкомиссии, регулирующее вопрос поставки биометана в сети. Постановлением предусмотрено увеличение молярной части содержания кислорода в природном газе. Поэтому производители биометана смогут обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям по поставке биометана в сети. Также недавно, 22 июля, правительство утвердило Порядок функционирования реестра биометана.