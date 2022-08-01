«Barrett – ужас для оккупантов»: Николаевские снайперы рассказали, как уничтожают бронетехнику врага

Военнослужащие одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали о значительных успехах в снайперской и контрснайперской борьбе с оккупантами.

Об этом сообщает «Армия Inform».

Во время упорных боев вблизи Северодонецка, Лисичанска они уничтожили значительное количество не только живой силы кафиров, но и отдельные виды техники, в том числе легкобронированной: БТР, БРДМ, МТ-ЛБ, а также оборудование РЛС, станции РЭБ и укрепленные огневые точки захватчиков. Это стало возможным не только благодаря высокому уровню подготовки наших снайперов, но и высокоэффективному снайперскому оружию, которое они получили от союзников. В частности, речь идет об американских дальнобойных снайперских винтовках M171 и M107 A1 (50 BMG) Barrett калибром 12,7×99 мм.

Снайпер Владимир рассказывает, что когда они вели огонь из этого ружья бронебойными боеприпасами по БТРам, которые были на расстоянии до 1 км, экипажи рашистов пытались быстро покинуть броню и скрыться. Потому что при попадании этого боеприпаса орков разрывает в клочья, а БТР загорается. Аналогов такого оружия у врага нет. Поэтому большинство дуэлей с нашими снайперами, вооруженными винтовкой Barrett, россияне проигрывали.

– Понятно, что эффективное использование винтовки зависит от многих факторов, – рассказывает Владимир. – Это правильный выбор позиции для стрельбы, определения цели, непосредственно прицеливания, взаимодействие со вторым номером расчета, даже погода и физическое состояние. Но если ты будешь иметь в руках такое современное оружие и досконально знать, как им правильно пользоваться, то оно никогда не подведет.

Предпочтение во время снайперского огня из винтовки Barrett отдается легкобронированным целям или уничтожению огневых точек.