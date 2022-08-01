Россияне пытали украинских военнопленных в Еленовке и не собирались их обменивать, а потому убили, – ГУР

Установлены некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в Еленовке (Донецкая область), в которой находились украинские военнопленные, в т. ч. из состава полка «Азов».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Допросы пленных проводили следователи т. н. «мгб днр» совместно с представителями ЧВК «Вагнер» и фсб рф. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью надлома морально-психологических качеств украинских воинов. В случае реализации указанного плана представители фсб планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными «совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

«Российская сторона не была намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных. По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК «Вагнер» с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении», - резюмировали в Главном управлении разведки.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "днр" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и ее владелец пригожин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

30 июля российские СМИ изложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических событий в Еленовке. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина приступила к процедуре возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке. При этом омбудсмен отметил, что Украина не получала официальные списки погибших и раненых в Еленовке.

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие.