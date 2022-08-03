Информатор оккупантов в Николаеве в суде заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка»

Юрий Арбатский В Николаеве Центральный райсуд избрал меру пресечения местному жителю Юрию Арбатскому, который сдавал местоположение подразделений ВСУ. Он свои действия объяснял несогласием с властью, в частности, с тем, что в школе, где учится его дочь отменили преподавание русского языка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Следствие СБУ установило, что Арбатский был подписан на антиукраинский Telegram-канал, в котором нашел ссылку на чат-бот. В июле он отправил информацию о расположении формирований ВСУ и теробороны, а также об их возможной деятельности, за которой наблюдал лично.

Прокурор просил назначить Юрию Арбатскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 880 тысяч гривен.

Подозреваемый в суде заявил, что он признает свою вину, но по части 2, а не, как ему инкриминируют, части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ […], совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения»). Он также заявил о готовности заключить с прокурором соглашение о признании виновности в случае облегчения квалификации преступления.

Отметим, что часть 3 статьи 114-2 УК Украины предполагает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет, а часть 2 – от пяти до восьми. Стоит сказать, что Арбатский выходец из семьи юристов.

Представитель гособвинения спросил Арбатского о цели отправки сообщения.

– Я считаю, что в стране Украина идет ущемление прав русских и русскоязычных. Моя дочь училась в младшей школе на русском языке и со следующего года преподавания на русском языке не будет, – пояснил подозреваемый свои действия.

Прокурор уточнил: «И за это можно убивать людей?» На что Арбатский начал оправдываться, мол его сообщение не призывало к убийствам.

Прокурор еще раз попытался уточнить, какая именно была цель отправленного сообщения, после чего адвокат подозреваемого, увидев замешательство последнего, задала спросила своего клиента: «Вы считаете, что уже дали ответ на этот вопрос?». Арбатский кратко ответил: «да».

Судья Светлана Скрипченко тоже попыталась уточнить мотивы действий Юрия Арбатского. Она привела пример того, что в стране много несогласных по определенным вопросам с властью, но в таких случаях люди выражают его митингами, петициями, обращениями в суд и другие органы.

– Зачем вы это сделали? Не понравилось, что дочь не будет учить что-то в школе, поэтому я взял и выложил координаты воинской части. Как это связано? Если туда прилетит, погибнут наши военнослужащие, что от этого поменяется? Дочери вашей в школе введут этот предмет? […] Ваша дочь бы после этого лучше русский язык выучила? Что после этого бы произошло? Какая цель? – спросила судья.

После слов судьи Арбатский ответил, что ему сложно ответить, что он совершил ошибку и раскаивается. Судья отметила, что до задержания почему-то редко кто раскаивается о совершенных преступлениях.

Скрипченко спросила у подозреваемого, что может он совершил это из-за возможности так заработать, поскольку долго безработный, но он сказал, что не получал за это никаких денег.

Юрий Арбатский сказал, что он не согласен с действиями высшего политического руководства, а на митинг, по его мнению, он не может.

– Я знаю, что с участниками николаевского «антимайдана» было, палаточный городок у памятника Ольшанцам, их избили, и многих в живых нету, – сказал Арбатский.

Судья ему ответила, что она принимала участие в рассмотрении дела по поводу событий во время Революции Достоинства в Николаеве, но никто не подавал никаких жалоб.

– Я рассматривала дело Майдана и почему-то синяка ни у кого не было. Полторы тысячи допросили, участников всех. Даже ворон, которые там пролетали. Никто не заявил даже о синяке. Кого убили? – сказала судья.

– Возможно у меня ошибочная информация, – ответил подозреваемый.

Отметим, что кроме сообщения в Telegram Арбатский использовал и другие каналы связи, где в общении с рядом лиц высказывался против украинской власти, армии и поддерживал российских оккупантов. Часть таких сообщений также изучили в суде.

В итоге судья Скрипченко арестовала Юрия Арбатского. Также ему назначили залог в размере 700 тысяч гривен – после его оплаты он сможет покинуть СИЗО на время следствия с выполнением ряда ограничений.

Напомним, как в Николаеве задержали корректировщика оккупантов, который наводил удары на учебные заведения.