На Донбассе ликвидировали предательницу, которая из «Градов» обстреливала мирное население

На Донбассе ликвидировали предательницу Ольгу Качуру (позывной Корса), которая воевала в рядах оккупантов.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Бывший подполковник МВД Качура с 2014 года перешел на сторону оккупантов. Она руководила расчетами Градов, которые неоднократно убивали гражданских украинцев.

Как пишет «Ліга.net», Качура работала следователем в Донецке, была подполковником милиции в запасе и уволилась из МВД в феврале 2011 года. В 2014 году она изменила присяге и присоединилась к боевикам известного террориста и российского диверсанта Игоря Безлера. Воевала против Украины в составе «3-й отдельной мотострелковой бригады беркут».

В январе 2022 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации. В СБУ отмечали, что она непосредственно руководила обстрелами позиций ВСУ по «Градам» вблизи Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Авдеевки и Мариновки, что привело к массовой гибели людей.