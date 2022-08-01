СБУ задержала в Одессе российского шпиона «Профессора», собиравшего информацию о стратегических объектах

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая обеспечивала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ .

Руководителем преступной группы оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним «Профессор». Для выполнения задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов, получавших денежное вознаграждение.

Таким образом, он стал резидентом, подыскивавшим для ФСБ потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня. Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины.

В ходе проведения спецоперации СБУ задокументировала факты получения и отработки «Профессором» задач ФСБ по сбору развединформации о: силах противовоздушной обороны и противокорабельных комплексов и артиллерии в Одесской области; укрепление и специфику объектов СБУ в Одесской области и ОК «Юг»; общественно-политической обстановке в Одессе.

Также задокументированы факты неоднократного получения денежного вознаграждения, видео и фотосъемки местоположений военных подразделений, для чего «Профессор» за средства ФСБ приобрел специальный гаджет. Спецназовцы СБУ задержали «Профессора» на «горячем» – при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области тоже уже задержан. От своего куратора с ФСБ он получил поручение собрать данные по местам расположения на территории области военных объектов; перемещение военной техники ВСУ в направлении фронта; местонахождение и режима блокпостов; расположение и деятельность региональных «центров принятия решений».

Следственные действия продолжаются. Устанавливается весь круг лиц, причастных к этой сети, и принимаются меры по их привлечению к ответственности.