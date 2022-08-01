В Одессе арестовали российского моряка, призывавшего к расправе над украинскими пленными

Приморский райсуд Одессы санкционировал арест российского моряка, который, находясь на территории Одесского порта, оправдывал в соцсетях агрессию россии, призывал присоединяться к россии и убивать пленных украинцев.

Об этом сообщает «Укринформ».

По данным следствия, уроженец горьковской области россии работал старшим помощником капитана на судне Bulk Carrier (Либерия), которое находится на территории Одесского порта. Моряк в течение 15-24 июля писал антиукраинские комментарии под постами разных телеграмм-каналов. При обсуждении темы украинских пленных подсудимый разместил комментарий со следующим текстом: «Кончать их там же, да и делов!».

Суд отклонил ходатайство подозреваемого и его адвоката, которые просили не выбирать подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей, ссылаясь на поломку мобильного телефона подозреваемого и категорическое отрицание им авторства антиукраинских комментариев в соцсетях. Выбирая меру пресечения, следственный судья учел, что подозреваемый является гражданином россии, войска которой ведут боевые действия против ВСУ на расстоянии 100 км от Одессы. Как указано в определении суда, есть риск «побега подозреваемого от органа досудебного расследования и суда».