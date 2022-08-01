Майор армии рф, которого взяли в плен николаевские морпехи, рассказал, что российские солдаты не хотят воевать и дезертируют

Майор 7-й военной базы вооруженных сил рф (непризнанная республика абхазия) Павел Грузев, которого взяли в плен николаевские морпехи, рассказал, что российские военніе не хотят воевать и ищут способі, чтобы вернуться домой.

Видео с его заявлением появилось в соцсетях 3 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 36-й бригады морской пехоты накануне в бою захватили в плен 11 российских оккупантов. Среди них офицер, прапорщик и девять мобилизованных с так называемой днр.

– Командование нашей части, полковник Клименко, командир 7-й военной базы и начальник штаба полковник Рогалев удерживают личный состав базы. Личный состав не хочет находиться здесь и хочет вернуться домой. Все сбегают, все отказываются, все хотят вернуться домой, – рассказывает военнопленный.

Он обращается к россиянам с просьбой повлиять на военно-политическое руководство россии.

– Граждан россии прошу помочь таким как я вернуться домой. Обратиться к президенту путину, чтобы быстрее войска российской федерации убрали с территории Украины. Чтобы сыновья, отцы вернулись к своим семья целыми и здоровыми. Такая вот просьба. Также хочу сказать, что войска российской армии прекратили все мародерства в населенных пунктах, без разрешения не заходили в жилища, также прекратить всякие издевательства над мирным населением Украины, – заявил Грузев.

Также, по его словам, у украинской армии потенциал выше.

– Народ (российские военнослужащие, - ред.) уже измотан, боится, хочет вернуться назад на родину. Люди бегут, отказываются, пишут рапорта, дезертируют. Наше непосредственное командование хочет вообще личный состав своих подразделений до последнего положить здесь, на территории Украины, – резюмировал он.

В то же время, на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского опубликованы фотографии документов российских военных, которые попали в плен.

«На днях в ходе проведенной успешной наступательной операции на Херсонском направлении морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в сотрудничестве с 35-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского приняли 11 пленных. На «денацифицированных» позициях морские пехотинцы уже крепко держат фронт и уверенно проводят демилитаризацию кафиров», - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что, по предварительной информации, руководящий состав оккупантов уровня батальон-рота отказываются вести боевые действия и покидают свои позиции. Большинство пленных мобилизовано в ОРДЛО, их принудительно забирали с места работы, угрожая уголовной ответственностью.