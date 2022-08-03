ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку, в городе осталось 10% жителей

Уже 162-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 августа.

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00:35 В Авдеевке Донецкой области остается около 2,5 тысяч гражданских – это 10% от населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения россии.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, пишет «Радио Свобода».

- Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз, - сказал Виталий Барабаш.

Он добавил, что российская армия применяет весь спектр артиллерии и авиацию.

- Несколько дней подряд враг не прекращает попыток наступления на город. Все под прикрытием артиллерии, авиации. Почти каждый день дважды бьет авиация. Работают из всех систем артиллерии, которые только есть в наличии. Используют «Сонцепеки», ракеты «Искандер». Применяют дистанционное минирование, – рассказал Виталий Барабаш

00:12 Воздушное командование «Запад» опубликовало фото украинских летчиков, которые защищают наше небо.