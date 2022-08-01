«Нужно бить террористов на нашей земле»: Зеленский сомневается, что россия хочет переговоров и окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не хочет переговоров и окончания войны.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Сейчас чувствуется, что в россии начали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов. И именно поэтому из москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить «азовцев» террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно, - сказал Зеленский.

Также он ставит под сомнение то, что россия хочет переговоров и окончания войны.

- Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров... Если бы россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.