«Нужно бить террористов на нашей земле»: Зеленский сомневается, что россия хочет переговоров и окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не хочет переговоров и окончания войны.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Сейчас чувствуется, что в россии начали осознавать неизбежность признания государством-террористом. После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности, в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов. И именно поэтому из москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить «азовцев» террористами, хотя когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно, - сказал Зеленский.
Также он ставит под сомнение то, что россия хочет переговоров и окончания войны.
- Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров... Если бы россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не стягивала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.
- Ну и вообще это просто противно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей россию. Поэтому нужно бороться, нужно бить террористов на нашей земле, нужно распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы. Каждому и каждой на своем уровне – и украинцам, и партнерам. Террор можно остановить только общей несокрушимой силой, – заявил Зеленский.