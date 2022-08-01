Из-за вражеских обстрелов были частично уничтожены два участка «Николаевгаза»

АО «Николаевгаз» компания, работающая под брендом РГК, с начала полномасштабного вторжения в РФ, перестроившись под новые реалии работы. Враг целенаправленно уничтожает газовую инфраструктуру, пытаясь лишить удобств наших клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ежедневно наши бригады работают на местах вражеских обстрелов и осуществляют работы по быстрому восстановлению и обеспечению потребителя жизненно необходимым ресурсом. Наши аварийные бригады и бригады службы эксплуатации уже устранили более 4000 повреждений, заменили разрушенный врагом шкафовый газорегулирующий пункт (ШГРП).

Начало полномасштабной войны в Украине подтвердило правильность стратегии РГК на развитие производства собственного газового оборудования с использованием ведущих европейских технологий.

Начиная с 2019 года компании, работающие под брендом РГК в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими производителями, построили в Украине три новых производства газового оборудования. Партнерские отношения с иностранными производителями, собственные логистические маршруты и хабы позволили быстро восстанавливать газоснабжение в регионах и проводить ремонты сетей и газового оборудования после обстрелов, что особенно актуально в Николаеве и области.